محمد صبحي: المخطط الماسوني يستهدف إبادة 7 مليارات نسمة وتشكيل حكومة لإدارة العالم

قال الفنان محمد صبحي، إنه يتابع عن كثب منذ حقبة الثمانينيات تطورات مشروع المليار الذهبي، وتشكيل مجلس لإدارة للعالم، مضيفا: «هذا السؤال مصدر اهتماماتي منذ الثمانينيات، وعلى رأس أولوية قراءاتي منذ أكثر من عام ونصف».

وأشار خلال لقاء مع برنامج «vip» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة «هي»، مساء الثلاثاء، إلى اقتراب العالم من الخطوة قبل الأخيرة؛ لتنفيذ هذا المخطط، مشيرا إلى تحفظ بعض المثقفين على فكرة «نظرية المؤامرة»، في ظل محاولات أصحاب المخطط تعميم مبدأ الرفض السائد لهذه النظرية.

وأضاف أن هناك أحداثا تجري في العالم ترتبط بأفكار المخطط، معقبا: «لو في خطوة واحدة ظهرت وحصلت؛ هيكون لازم علينا ننتظر من الباقي أن يتحقق»، مشيرا إلى مناقشة مسلسله «فارس بلا جواد» المذاع في عام (2002)؛ فكرة الحكومة العالمية.

وأوضح أن الحكومة العالمية لإدارة العالم؛ تقع ضمن في بروتوكولات عام (2022)، مشيرا إلى تبقي بروتوكولي لها على التنفيذ، موضحا أن أفكار الماسونية الصهيونية منذ قديم الأزل في القرن 17؛ يشوبها الغموض وغير واضحة المعالم والأهداف، لكنها تنشر مبادئ الخير والمساواة والعدالة المحببة لهوى الإنسان.

وتابع: «لأجل أن يصبح هناك حكومة عالمية تقود العالم؛ لازم يسبقها خطوتين الأولى نعلمها من فترة طويلة –وهي المليار الذهبي- المتمثلة في ألواح جورجيا المتروكة منذ قدم التاريخ، والمكتوبة بثماني لغات بينهما العربية والعبرية، ومثلث هذه الأحجار باللغة الفرعونية».

وواصل: «تحتوي على 10 وصايا منها استبقاء نصف مليار نسمة فقط على قيد الحياة، وإبادة وإعدام المتبقي»، مشيرا إلى إجمالي تعداد السكان على سطح الكرة الأرضية يبلغ 8 مليارات نسمة، في حين أن كوكب الأرض يتسع لإضعاف أضعاف الرقم السابق.

وأشار إلى تبني المخطط إبادة 7 مليارات نسمة من على سطح الأرض، مضيفا: «لن يتبقى سوى مليار نسمة يشكل من خلال حكومة عالمية تحكم العالم، ولكي يتم تنفيذ المخطط هناك خطوات كثيرة نراها تتحقق»، لافتا إلى أن البداية كانت نصف مليار نسمة قبل تعديل المشروع إلى مليار.

وأضاف: «هذه مشاركة جماعية ضد الإنسانية، لا يوجد دولة يمكن أن تخرج خارج هذا السياق، لكي يسيطر على العالم مليار يحكم المال والإعلام والاقتصاد».

https://www.youtube.com/watch?v=QJCFFE9YbJ4