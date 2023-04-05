تركيا تتوعد بعدم السماح لحزب العمال الكردستاني بالتمركز شمالي العراق



أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح لجماعة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) بالتمركز في شمال العراق وتشكل تهديدا.

ولفت قالن في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء الانتباه إلى الوجود المتزايد لـ(بي كيه كيه) وأكد أن تركيا تدعم تماما وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية.

وفي إشارة إلى أن تركيا تتخذ دائما موقفا بناء في العلاقات مع العراق ، قال قالن "ولكن إذا أصبحت أراضي العراق مكانا تستخدمه منظمات إرهابية لتهديد بلادنا، فإنه يتعين علينا التحرك".

وتابع "نعلم أن بي كيه كيه لديه تمركز خطير للغاية في السليمانية"، مشيرا إلى أن تركيا لن تتغاضى عن ذلك.

كانت تركيا أغلقت في وقت سابق من اليوم الأربعاء مجالها الجوي أمام الطائرات، التي تحلق من وإلى مطار "السليمانية" في المنطقة الكردية بالعراق، متهمة متشددين انفصاليين باستخدام الموقع.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الأربعاء أن "تسلل حزب العمال الكردستاني للمطار، يهدد سلامة الطيران. سيستمر الإغلاق حتى الثالث من يوليو المقبل"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ووفقا للاناضول ، شنت تركيا عدة عمليات ضد حزب (بي كيه كيه ) في شمال العراق وهى "مخلب النمر"، و"مخلب النسر" في 2020، ومخلف القفل في 2022 " .

ووفقا للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي عاما.