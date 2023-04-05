كوريا الشمالية تعقد مؤتمرا لنقابة الصحفيين للمرة الأولى منذ 22 عاما

عقدت كوريا الشمالية مؤتمرا لنقابة الصحفيين، في وقت سابق هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ 22 عاما، ودعت إلى حملة إعلامية شرسة لقيادة البناء الاشتراكي للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية اليوم الأربعاء، أن المؤتمر التاسع لنقابة الصحفيين الكوريين، عقد في بيونجيانج، أمس وأمس الأول، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2001، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وفي المؤتمر، دعا باك دونج-سوك، رئيس اللجنة المركزية بالنقابة أعضاءه إلى قبول سياسات وموقف حزب العمال الحاكم كحقيقة مطلقة، وأن يصبحوا نشطاء سياسيين أكفاء، يتفهمون بعمق السياسات وإبلاغ الشعب بسرعة وبدقة.

كما دعا الرئيس الصحفيين لأن يصبحوا المتحدثين الرسميين المخلصين للحزب وأن يستخدموا الدعاية النشطة لسياسات الحزب لقيادة البناء الاشتراكي للبلاد.