رئيسة وزراء نيوزيلندا تحث النساء على عدم السماح للأمومة بأن تكون عقبة أمام الأدوار القيادية

حثت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، جاسيندا أرديرن، النساء على عدم السماح للأمومة بالوقوف في طريق الأدوار القيادية، فيما نأت بنفسها عن المعترك السياسي.

وقالت أرديرن (42 عاما) في خطاب الوداع أمام البرلمان اليوم الأربعاء في ويلينجتون: "انسحب وأنا أعلم إنني كنت أما على أفضل ما يكون، يمكن أن تكوني ذلك الشخص وأن تكوني هنا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وسيتم تذكر أرديرن، كمديرة أزمات، قادت بلادها عبر بعض من أحلك الأيام، خلال رئاستها للوزراء التي استمرت خمس سنوات.

ومن بين تلك الأحداث، هجوم كرايستشيرش الإرهابي، على مسجدين في عام 2019، والذي أودى بحياة 51 مصليا وثوران بركان أواخر هذا العام ومقتل 22 شخصا وجائحة كوفيد-19 .

وقالت أرديرن: "بعد أن شهدت دولتنا لحظات مروعة من الحزن، للأسف، خلصت إلى أن الدول لا تنتقل من المأساة، بل تكون جزءا من نفسيتك، لكن الطريقة التي تنسج بها تلك اللحظات نفسها في كياننا، سيتم تحديدها بطريقة مواجهتنا لها".