شن اللواء إيهاب زهني، رئيس حي السلام أول، شرق محافظة القاهرة، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات ومخالفات المحلات التجارية والباعة الجائلين، بالتعاون مع إدارات الإشغالات والمديريات الطب البيطري والتموين.

وأكد، اليوم الأربعاء، رفع التعديات والإشغالات من ميدان السادات ونطاق الدائري؛ لتحقيق الانضباط بالشوارع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتواجد الميداني المستمر بالشوارع لإعادة الانضباط.

وأشار إلى إزالة جميع الإشغالات والمخالفات الناتجة عن المحال التجارية والباعه الجائلين بموقف العاشر القديم أمام محطة مترو الأنفاق عدلي منصور، منوهًا برفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة ومراجعة الكابلات الهوائية بمساكن المحمودية لاستقبال فصل الصيف.