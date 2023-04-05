تركيا تغلق المجال الجوي أمام الرحلات المتجهة إلى السليمانية شمال العراق

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية في العراق؛ بسبب نشاط حزب العمال الكردستاني



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال متحدث باسم الخارجية التركية، إن هذا الإجراء يأتي بسبب تصاعد نشاط حزب العمال الكردستاني في السليمانية.



ويوم الاثنين الماضي، أعلن مطار السليمانية الدولي، أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.



وقال مسؤول إعلام مطار السليمانية الدولي في تصريح خاص لوكالة «شفق نيوز»: «الخطوط الجوية التركية أخبرتنا عن طريق بريد إلكتروني أنها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي، اعتبارا من هذه الليلة».



وأضاف أن «مطار السليمانية لا يعرف أسباب تعليق الرحلات»، مؤكدا أن «إدارة المطار خاطبت الجانب التركي لبيان أسباب تعليق الرحلات ومتى َعودتها».