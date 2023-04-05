ألف ليلة وليلة.. حكاية تجذب من يقرأها لعالم بعيد منذ أن سردتها فتاة حكيمة استطاعت هزيمة السيف بالحكاية لتكون في تلك الحكايات ما يسلي المهمومين عن أحزانهم، ويعطي حكمة وعبرة لمن يريد المعرفة.

وتحمل الحكاية الكثير من الطرائف والعجائب في عالم فريد يمتلئ بالملوك المتصارعين على السلطة والحسناوات اللاتي يتلاعبن بمقاليد الحكم والسحرة والجن وكثير من القصور والبساتين من العصور الغابرة.

وتسرد جريدة الشروق ما روته الملكة شهر زاد من وحي الخيال للملك شهريار عن أمر الخليفة هارون الرشيد وسيافه مسرور والمهرج ابن القاربي.

يحكى أن هارون الرشيد نادى وزيره جعفر البرمكي، وقال له إنه يشعرر بالملل ولا يجد ما يسليه، وكان مسرور السياف حاضرا فضحك.

وقال الرشيد لمسرور: "أمجنون أنت أم تسخر مني"، فاعتذر السياف وقال له إنه رأى مهرجا بالأمس على شاطئ دجلة يلقي طرائف مضحكة فتذكرها فضحك، فطلب الخليفة من السياف أن يحضر المهرج.

خرج مسرور يبحث عن المهرج، الذي يدعى ابن القاربي، فوجده فقال له إن الخليفة يطلبه ثم شرط عليه إن أعطاه الخليفة هدية لإضحاكه له أن يكون الثلاثة أرباع للسياف، فرفض المهرج ثم فاصله السياف حتى رضي المهرج بالثلث ليترك الثلثين للسياف.

وحضر المهرج لهارون الرشيد، فقال له الرشيد إنه إذا لم يضحك فسيضرب المهرج بالجراب الذي معه، فلم يجد المهرج بأسا إذ ظنه جرابا خفيفا.

وظل المهرج يلقي النكات المضحكة، ولكن الخليفة لم يضحك، فرفع الجراب وضرب المهرج 4 ضربات، واتضح أن الجراب به 3 أحجار زنة كل منها رطل.

تذكر المهرج الاتفاق الذي كان بينه ومسرور السياف، فتأوه من شدة الضربة، ثم قال للخليفة إن مسرور السياف قد اتفق معه على أن يتقاسما الأجر الثلث والثلثين، وقد نال عقابا من الضرب ويريد مسرور أن يأخذ نصيبه من الثلثين.

فنادى الخليفة مسرور السياف وضربه بالجراب الثقيل 8 مرات، فتأوه مسرور وضحك هارون الرشيد حتى استلقى على ظهره، ففرح وأعطى المهرج 1000 دينار، ومسرور 1000 دينار وانصرفا سعيدان ودخل السرور على قلب هارون الرشيد.