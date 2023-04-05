القوى العاملة: جولة ميدانية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية لتوفير عمالة مدربة لسوق العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية داخل المنطقة الحرة، لبحث سبل التنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ خطة عمل منظمة، لخدمة سوق العمل، وتوفير الدراسات والأبحاث والمعلومات الحقيقية والموثقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظات؛ لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وتسهيل مهام المديريات فى جميع ملفات عملها، ومتابعة سير العمل داخل كل المنشآت.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلة، أشار خلاله إلى أنه تم تنظيم زيارة ميدانية رافقه فيها سامية عبدالسلام مدير إدارة عمل الاحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، للمنطقة الحرة بالمحافظة، التقى خلالها ايمن صالح رئيس المنطقة الحرة العامة، وتمت مناقشة سبل التعاون فيما بين المديرية والمنطقة فيما يخص خدمة المواطنين، خاصة الشباب والتعرف على أحدث الدراسات التي أجريت لتحسين سوق العمل وإمداده بالوظائف المستحدثة وتوفير المتدربين المؤهلين للعمل بتلك الوظائف، وكذلك تم شرح ملفات عمل المديرية وجميع المهام التي تقوم بها لخدمة المجتمع المصري والعمال والمنشآت.

وأضاف طلعت أن المديرية تمتلك من الإمكانيات والقدرات والبشرية والإدارية؛ ما يؤهلها للقيام بدور أكبر في خدمة الوطن والمواطن، وتقديم معلومات لمؤسسات الدولة بكل ما يخص بملف "القوى العاملة"؛ يمكن أن تسهم في تحسين السياسات التي تخص العمل والعمال داخل المجتمع المصري، وتحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.