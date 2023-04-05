تحدث الفنان محمد صبحي، عن ظاهرة المثلية الجنسية، خاصة عند الاستعانة بها في منصات عالمية وكبرى مثل نتفليكس وغيرها، بالإضافة إلى رأيه الأساسي في الظاهرة نفسها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع عبر شاشة “هي”: المثلية الجنسية، ده شئ ضد قانون الطبيعية، الخالق ده عنده أيضًا ولكن لا نصل إليها هذه فلسفة، خلق الإنسان نوعين رجل ومرأة لكي يتكاملان فينجبا اتخلقوا كدا، مينفعش نثور على هذا الخلق، التحول حق مشروع لو جزيئات.

واستكمل محمد صبحي: المثليين في النهاية بشر، الخطة الكبرى اللي بتتعمل احنا بنشربها، بيكون عايز يلغي حاجة اسمها بلدان، وبيستخسر فيه البنادق والرصاص، ولكن عارف هيدخل عن طريق العقول، ويجيدوا استخدامها.

وتابع الفنان محمد صبحي: بيصدروها للشعوب اللي بتقف طابور للتفاهة يعني أولادنا بيقعد 12 ساعة قدام الموبايل، وده يفرح الناس اللي ماسكة الوسائل دي، ولا باصة لإنتاجات ولا بتتحضري للي جاي، بيطلعوا فنانة قديمة يقولك العجوز الشمطاء كانت فنانة ف نجري ونسجل معاها ونجري ورا التريند.

برنامج "vip" يذاع يوميا في شهر رمضان على شاشة "هي" وتقدمه الإعلامية أميرة بدر في تمام السابعة مساءً، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والرياضة في مصر.