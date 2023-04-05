يسرا تقابل ميسي وصلاح في الحلقة 14 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

عرض مساء اليوم الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثالثة عشر العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

ويتشاجر أكرم مع فوقية بسبب قريبتها نيللي الفنانة مي دياب، وتطلب منه الاطمئنان علي نيللي خاصة بعد إعجابها بسامح، وتشبه فوقية نيللي لأكرم أنها "من داخلها تشبه ياسمين عز ومن الخارج تشبه رضوى الشربيني".

ويطلب سمير الفنان محمد محمود من جاكي الفنانة إيمان السيد تقصي أمر سميحة وأولادها من عم عمران بدلاً من الحسيني بعد أن افتضح أمره، تسأل جاكي عم عمران صاحب الكشك عن شقة تصلح للسكن، وتطلب منه رقم هاتف سميحة و يدرك عم عمران الأمر بعد مشاهدته لسمير والتعرف عليه.

ويتصل عم عمران بالضابط حسام الفنان أحمد عبد الوهاب وتغادر جاكي مسرعة، وتتصل صديقة سامح من كندا، وتمنعه سميحة من الرد عليها وتطلب منه أن يرتاح تخبر سماح والدتها أن "برتا" صديقة سامح تريد ان تبدأ مشروع معه.

ويتصل كابتن فريق كرة القدم شريف بسامح للاطمئنان عليه وتخبره سماح أنه تعرض لحادث ويطلب منها كابتن الفريق زيارته والاطمئنان عليه، ويتصل الضابط حسام وترد سماح مستيقظة من نومها وتخبره بحادث سامح يطلب منها عنوان المنزل.

ويزور شريف كابتن الفريق ومعه "تفاح" ومعه الفريق بالكامل، وترحب بهم سميحة خاصة بعد رؤيتها "مو صلاح وميسي وامبابي ومانيه" بينهم تشعر سميحة بالبهجة وتطلب التقاط صورة سيلفي معهم، وتسأل عن كريستيانو ويخبرها كابتن الفريق أنه يلعب بالمملكة العربية السعودية.

ويخبر ميسي سامح انه محسود ولابد من صنع عروسه و ثقبها، تتصل سميحة بعلي بويكا وتجد هاتفة مغلق فتنزعج، وتتصل سميحة بفوقية وتطلب منها رقم هاتف نيللي حتى تكمل الشائعات المطلوبة للاطمئنان على سامح، تتصل سميحة بأكرم وتطلب منه هاتف خاص بها يوافق أكرم وهو متذمر، وأثناء زيارة حماصة لعلي بويكا يجد "سلسلة".

ويبدو أنها تخص سماح و يخفيها حماصة، تتصل سميحة بالدكتورة نيللي و تطمئنها على حالة سامح، ترد نيللي ببرود وتطلب منها عمل الأشعة المطلوبة في المركز الطبي الذي تعمل به، ويخبر حماصة علي بويكا بما فعلة سمير والحسيني ورغبته في الوصول لسميحة وأولادها يطلب منه علي اصطحابه لهم لتقصي حقيقة الأمر.

ويزور أكرم الدكتورة سميحة و معه هاتفها الجديد، يسأل أكرم عن صوت الشباب القادم من غرفة أكرم، يدخل اكرم للاطمئنان علي و يفاجئ بـ "مو صلاح و ميسي وامبابي ومانيه" ويطلب سيلفي هو الآخر معهم، يعبر أكرم لسميحة عن سعادته بأبطال كرة القدم.