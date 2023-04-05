الجامعة العربية تؤكد أهمية توفير السبل لحماية ورعاية الأطفال الأيتام

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الأطفال الأيتام بهدف تجديد الالتزام الإنساني والقانوني تجاه حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة العربية ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة، اليوم الأربعاء، بمناسبة "اليوم العربي لليتيم" تحت شعار "لنعمل معا من أجل مستقبل آمن للطفل اليتيم"، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 39 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 والذي نص على تخصيص يوم 15 رمضان من كل عام يوما عربيا لليتيم.

واعتبرت جامعة الدول العربية أن إحياء "اليوم العربي لليتيم" فرصة هامة لحث الجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة على مضاعفة جهودها الرامية لتأمين الرعاية والحماية للأطفال الأيتام، وتبني سياسات وقوانين تضمن حقوقهم وتساهم في تأمين الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم.

ودعت الجامعة العربية، الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمضاعفة جهودها في نشر ثقافة وكفالة رعاية الأيتام وترسيخ مفهوم قيم التكافل والتراحم تحفيزاً للرأي العام لزيادة الاهتمام بقضاياهم وإدماجهم في المجتمع، وإبراز مكانة اليتيم وعظم الأجر والثواب الكبيرين للقائمين على رعايته وكفالته.

وتابعت الجامعة العربية: "هذا العام، ونحن نعمل على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ندعو القائمين على رعاية الأطفال الأيتام لجعل يوم اليتيم يوما خاصا يتم من خلاله دراسة أحوالهم واحتياجاتهم وتوفير السبل اللازمة لحمايتهم، وإذكاء وعي الرأي العام بأهمية كفالة الطفل اليتيم، "فلا استثمار في مستقبل أمتنا العربية أعظم من الاستثمار في الطفولة".