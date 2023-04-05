حبس 4 متهمين بحيازة 335 طربة حشيش بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية

قررت نيابات "أول العامرية، والدخيلة، ومحرم بك" في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص، عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة 335 طربة لمخدر الحشيش، تزن 42.5 كيلوجرام، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينات منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 4 أشخاص، محال إقامتهم نطاق دوائر أقسام شرطة "أبو صوير في الإسماعيلية، والصف في الجيزة، وأول العامرية في الإسكندرية"، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة كبيرة بقصد الاتجار على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام" تم عمل كمين للمتهمين الـ4 حيث ألقي القبض عليهم أثناء استقلال 2 منهم سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، والآخرين تم ضبطهم في "محرم بك، والدخيلة" وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبالغ مالية، و4 هواتف محمولة.

وباقتياد المتهمين إلى دواوين أقسام الشرطة الـ3 ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج.

تم تحريز المضبوطات، التي قدرت قيمتها المالية بمبلغ 2 مليون و975 ألف جنيه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامةلتباشر التحقيق.