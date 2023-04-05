وزير الأوقاف: ندين بشدة ممارسات الغطرسة وانتهاك المقدسات من قبل الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا ندين بشدة ممارسات الغطرسة وانتهاك المقدسات، فضلا عن انتهاك كل حقوق الإنسان الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها السافر المتبجح للمسجد الأقصى المبارك واعتدائها الآثم على المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني والمواطنين العزّل.



وحذر وزير الأوقاف، في بيان له اليوم، من أن التمادي في مثل هذه الأعمال الهوجاء ينسف كل فرص ومحاولات السلام الحقيقية، ويؤجج مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويشكل وصمة عار في جبين ما يسمى بالعالم الحر وأدعياء حقوق الإنسان، ويوجه طعنات قاتلة لكل محاولات الحوار بين الأديان والحضارات.



ودعا كل المؤسسات والمنظمات الدولية لممارسة دورها في الحفاظ على ما تدعو إليه من حقوق الإنسان، ومن أهمها حق الإنسان في أداء شعائر دينه آمنا مطمئنا، محذرا بشدة من عواقب التغاضي عن ذلك أو تمادي الاحتلال الإسرائيلي فيه وعدم كبح جماح وغرور وصلف هذه العصابات الآثمة.