اعتقال 14 عنصرا داعما للإرهاب في الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، باعتقال 14 عنصرا داعما للإرهاب في الفترة الممتدة من 29 مارس الماضي إلى الرابع أبريل الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه جرى ضبط بندقية رشاشة من نوع "أف أم بي كاي"، خلال عملية بحث بولاية تمنراست جنوبي الجزائر، مشيرة إلى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني.

وكشفت الوزارة، عن اعتقال 44 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ460 كيلوجراما، وضبط 28 ألفا و907 قروص هلوسة.