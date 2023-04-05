الأمم المتحدة تدعو للإسراع بجهود إزالة الألغام في خضم فوضى النزاعات المسلحة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة عدم تأخير جهود إزالة الألغام وتسليط الضوء على مناطق العالم التي ما زالت ملوثة بتلك الذخائر.

وقال جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: "بالنسبة للملايين الذين يعيشون في خضم فوضى النزاعات المسلحة، وخاصة النساء والأطفال، فإن كل خطوة يمكن أن تعرضهم للخطر".

وحث الأمين العام الدول الأعضاء على التصديق على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية والاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة وتنفيذها بشكل كامل، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء خطر "أجهزة الموت"، ودعم المجتمعات المحلية وهي تتعافى ومساعدة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم بسلامة وأمن، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، والذي يوافق الرابع من أبريل من كل عام.