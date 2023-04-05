رئيس بيلاروس يتوجه إلى روسيا لإجراء مباحثات مع بوتين

يتوجه رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو إلى موسكو اليوم الأربعاء؛ لإجراء مباحثات مع نظير الروسي فلادمير بوتين في ظل الحرب بأوكرانيا.



وجاء في بيان من الكرملين أن الرئيسين سوف يناقشان التقدم بشأن تشكيل دولة الاتحاد بين بيلاروس وروسيا.



وأضاف البيان أنه من المقرر أن يعقد لوكاشينكو وبوتين مباحثات "بشأن القضايا الثنائية والدولية" في اليوم الثاني من زيارة رئيس بيلاروس للعاصمة الروسية.



وتتضمن القضايا الثنائية تمركز الأسلحة النووية في أراضي بيلاروس بصورة مباشرة على الحدود مع بولندا، مثلما أعلن بوتين في السابق.



ومن المرجح أن تتضمن القضايا الدولية الحرب في أوكرانيا وكيفية الرد على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي اكتمل رسميا أمس الثلاثاء.