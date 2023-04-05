المنيا: رفع 40 طن مخلفات بالشوارع ونقلها إلى المقلب العمومي

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وجه اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لجميع الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض، وسير العمل بالوحدات الصحية والمجالس المحلية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبدوره، كشف عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، عن المرور على 5 وحدات صحية بقرى ريدة والحواصلية وبني مهدي والمطاهرة البحرية وبني محمد سلطان، بحضور الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا.

ومن جانب آخر، تمكن قسم البيئة بالقرية، من رفع 40 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي؛ منعا لانتشار الأمراض.

واستكمالا لزرع الأشجار المثمرة والزينة ضمن حملة "100 مليون شجرة"، زرعت 100 شجرة ببني محمد سلطان حول المدارس والبريد والمعهد الديني والحملة الميكانيكية ومدرسة العوام ومدرسة بني مهدي؛ حفاظا على المظهر العام للقرية، وتحرر ١٥ إنذارا متنوعا.