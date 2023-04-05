بوتين: علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي تدهورت بشكل خطير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت بشكل خطير مؤخرا، على الرغم من أن موسكو تتوقع انتعاشها التدريجي.

وأضاف بوتين، خلال مراسم قبول أوراق اعتماد 17 سفيرا أجنبيا جديدا: "رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الموجود هنا ربما يشارك الرأي القائل إن علاقات الاتحاد مع روسيا تدهورت بشكل خطير في السنوات الأخيرة وهو ما يؤسفنا كثيرا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن موسكو تعتقد بأن هذا يرجع إلى حقيقة أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن وظيفته الأولية الرئيسية المتمثلة في توسيع التعاون الاقتصادي والتكامل في القارة الأوروبية، وبدأ مواجهة جيوسياسية مع روسيا بدلا من ذلك.

وصرح بوتين بأن روسيا تتوقع انتعاشا تدريجيا للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "أود أن أعرب عن الأمل في أن تظل جميع الإجراءات التي تلحق الضرر بعلاقاتنا من الماضي، وسنبذل قصارى جهدنا لبنائها بطريقة مناسبة لروسيا ولاقتصادات الدول الأعضاء في هذه المنظمة، ومع ذلك، نأمل أن يسود منطق التعاون المتبادل بمرور الوقت".

وخلال الحفل، تم تسليم أوراق الاعتماد من قبل سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا رولان جالاراج، الذي أصبح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو في سبتمبر الماضي.