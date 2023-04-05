التونسية صابرينا تشوق جمهورها لمفاجآت الحلقات الأخيرة بمسلسل الأجهر

أوشكت الفنانة التونسية صابرينا، على الانتهاء من تصوير دورها في لبنان في المسلسل الرمضاني الأجهر والذي تلعب فيه دور هايدي الفتاة الطموحة ابنة شريف منصور تاجر الألماظ الذي يلعب دوره الفنان محمود قابيل، وأمها بهيرة التي تلعبها الفنانة أنوشكا وشقيقها باهي "أحمد مجدي".

وأعربت صابرينا عن سعادتها بالعمل مع كل هؤلاء، بالإضافة للفنانين عمرو سعد ودرة والذين استمتعت بالعمل معهما، ومخرج العمل ياسر سامي.

في الوقت نفسه، عبرت صابرينا عن سعادتها بردود الفعل التى تصلها على دورها في العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية.

ووعدت جمهورها بمفاجآت كثيرة مع الحلقات الأخيرة للع

تدور أحداث مسلسل الأجهر حول يوسف الذي تم اتهامه ظلما وهو مراهق بقتل والدته، وتم إيداعه الإصلاحية التي هرب منها، وخلال هروبه يخوض رحلة طويلة بحثا عن أشقائه وهو ما يكشف له الكثير من الأسرار الغامضة عن ماضية.

مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد وعدد كبير من النجوم، من بينهم سيد رجب، درة، ناهد السباعي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، ويعرض المسلسل على منصة شاهد، وقنوات MBC.مل.