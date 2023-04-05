الأرجنتين تخسر دعوى قضائية بشأن سنداتها المرتبطة بالنمو

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء، حكما يلزم الأرجنتين بتعويض المستثمرين عن الخسائر التي تكبدوها من استثماراتهم في السندات الأرجنتنية المرتبطة بمعدل نمو الاقتصاد، وذلك بعد تغيير الأرجنتين لقواعد حساب إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن عددا من صناديق الاستثمار ومنها بالاديان بارتنرز حصلت على حكم قضائي يطالب الأرجنتين بدفع حوالي 1.3 مليار يورو (1.5مليار دولار)، بالإضافة إلى الفوائد التي سيتم احتسابها منذ ديسمبر 2014.

وقال محامي الأرجنتين في المحكمة، إن هذا الحكم مهم وسنسعى لوقف تنفيذه، كما ستسعى الأرجنتين إلى الاستئناف على الحكم.

ويعتبر الحكم عقبة أمام جهود الأرجنتين لإنعاش اقتصادها الذي يواجه شبه ركود مرة أخرى خلال العام الحالي، حيث تعتبر البلاد واحدة من أعلى دول العالم من حيث معدل التضخم، وأدت موجة الجفاف القوية التي ضربت البلاد إلى تدهور أكبر لأوضاع الاقتصاد.

ويذكر أن أصل هذه القضية يعود إلى عجز الأرجنتين عن سداد ديون بقيمة 95 مليار دولار عام 2001 في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها.

وكانت السندات المرتبطة بإجمالي الناتج المحلي والتي يتحدد عائدها على أساس تحقيق الاقتصاد معدل نمو معين، جزءا من عملية إعادة هيكلة ديون الأرجنتين أثناء هذه الأزمة.

وظهر الخلاف بين حملة السندات والحكومة الأرجنتينية عندما غيرت الأخيرة سنة الأساس لحساب معدل نمو الاقتصاد عام 2013.

ولجأ المستثمرون إلى القضاء البريطاني عام 2019 لاتهام الأرجنتين بتجنب سداد عائد السندات من خلال تغيير طريقة حساب معدل نمو الاقتصاد.

وقال محامو الأرجنتين إن تغيير طريقة حساب إجمالي الناتج المحلي كان ضروريا كجزء من وضع خطة للسيطرة على مستويات الدين العام للبلاد.

وبدون هذه التغييرات كان سيتم حسب العائد على السندات باستخدام مقياس قديم للنمو حتى 2035، وكان سينفصل عن الأداء الحقيقي للاقتصاد الأرجنتيني.