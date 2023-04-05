 لبنان يدين اقتحام اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أبريل 2023 5:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

لبنان يدين اقتحام اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

بيروت (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 4:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 4:51 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والموجودين فيه، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات.

وحملت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها".

ورأت "أن استسهال المسؤولين الاسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم واراضيهم، هو نتيجة لإفلات اسرائيل المتكرر من العقاب".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك