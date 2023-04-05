لبنان يدين اقتحام اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والموجودين فيه، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات.

وحملت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها".

ورأت "أن استسهال المسؤولين الاسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم واراضيهم، هو نتيجة لإفلات اسرائيل المتكرر من العقاب".