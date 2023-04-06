محكمة هولندية تلغي وضع حد أقصى لرحلات الطيران بمطار سخيبول

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استبعدت محكمة هولندية وضع حد أقصى لرحلات الطيران عبر مطار سخيبول بالعاصمة أمستردام، لتلغي بذلك خطوة مثيرة للجدل خططت لها الحكومة بهدف خفض تأثير رحلات الطيران الملوثة للبيئة.

وقضت محكمة إدارية في هارلم اليوم الأربعاء لصالح الخطوط الجوية، وأعلنت بطلان قرار الحكومة.

وكانت الحكومة الهولندية قررت بأن يخفض المطار الحد الأقصى لعدد الرحلات من 500 ألف إلى 440 ألف سنويا بحلول العام المقبل لمكافحة الضوضاء والتلوث.

وفي البداية، كان سيتم السماح بوضع حد أقصى لرحلات الطيران السنوية عند 460 ألفا للسنة الأولى اعتبارا من نوفمبر في سخيبول، وهو مركز رئيسي لحركة المرور الجوية الدولية.

ورفعت "كيه إل إم" وأربع خطوط طيران أخرى دعوى قضائية كرد فعل ضد خفض رحلات الطيران المقرر، ودفعت بأن الحكومة لم تتبع القواعد الإجرائية.

كما دفعت بأن نواب البرلمان لم يدرسوا أي بدائل وأشاروا إلى أنهم يمكنهم خفض الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنفس عدد رحلات الطيران.

ودفعوا أيضا بأن خفض عدد رحلات الطيران قد يمثل انتهاكا أيضا للقواعد الأوروبية.