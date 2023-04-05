اليمن تستعرض تراثها الفنى فى أولى الليالى العربية على المسرح الصغير بالأوبرا

أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الليالى العربية والإسلامية التى تنظمها على المسرح الصغير، حيث احتفلت سفارة اليمن بالقاهرة ممثلة فى فرقة المركز الثقافي التابع لها بشهر رمضان المعظم وقدمت نماذج من التراث المحلى والفلكلور الفنى الخاص بالدولة الشقيقة.

ضمت الفرقة 18 فنان وفنانة من الجالية المقيمين فى مصر وظهرت بملابس تراثية تقليدية معبرة عن الروح الإبداعية للمجتمع وعرضت رقصات شعبية متنوعة تنتمى لمناطق مختلفة، إلى جانب موسيقى وأعمال غنائية فردية وجماعية كان منها: عزف الطبول، والروح الملائكية، وغزال البيد، والربيع، ومتيم في الهوئ، وكيفكم ياحبايب، ويا تاج وصل، ومسافرين، وخطر غصن القنا، وزمان والله، وسبوح وغيرها .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية اعتادت تنظيم برنامج حافل خلال شهر رمضان يضم الون فنية متميزة، إلى جانب ليالى عربية وإسلامية تحتفل خلالها الدول بالشهر المبارك فى مصر.