بدأ مصففو الشعر في دول معينة حول العالم جمع الشعر المقصوص لأغراض بيئية.

ويمكن تحويل الشعر المقصوص المحشو في جوارب نيلون قديمة إلى مرشح يمتص الزيوت والبترول وبقايا واقي الشمس من المسطحات المائية.

ويقال إن كيلوجراما من الشعر يمتص ما يصل إلى ثمانية لترات من الزيوت من المياه. ثم يمكن بعد ذلك تنظيف مرشحات الشعر وإعادة استخدامها لثماني مرات.

ونمت فكرة جمع الشعر من أجل المرشحات بسرعة في فرنسا حيث أصبحت مرشحات الشعر معروفة من خلال حملة "كوافير جوست" التي تترجم إلى "مصففو الشعر العادلون".

وتستخدم مرشحات الشعر الخاصة بهم بالفعل حول العالم، ومنذ بداية 2022 أصبح من الممكن أن يتبرع الناس بشعرهم من أجل تلك المرشحات دوليا.

ومن ناحية أخرى، تعمل دول أخرى مثل اليابان والمملكة المتحدة وفنلندا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل وصالونات التجميل وغيرهم من الشركاء مع منظمة "ماتر أوف تراست" البيئية لإنتاج حصائر ومرشحات من الشعر من أجل البقع النفطية ولحماية المصارف.

ومن حينها انتشرت جهود جمع الشعر إلى دول أخرى فيما تقيم حاليا حملة "هير هيلب ذا أوشنز" (الشعر يساعد المحيطات) اللوجيستيات في الدول الناطقة بالألمانية استنادا إلى النموذج الفرنسي.