وزراء بريطانيون يقاطعون اجتماعات اتحاد الصناعات البريطاني بعد مزاعم الاغتصاب

سعت حكومة المملكة المتحدة إلى أن تنأى بنفسها عن اتحاد الصناعات البريطاني بعد مزاعم بحدوث تحرش جنسي وتعاطي مخدرات واغتصاب بين موظفي الاتحاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخزانة البريطانية أجلت اجتماعاتها مع اتحاد الصناعات البريطاني في انتظار التحقيق في الإدعاءات، وفقا لما ذكره مصدر مطلع.

وصرح متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة بأنه تم تأجيل "المشاركة الوزارية" مع اتحاد الصناعات البريطاني.

وتقوم الشركات أيضا بمراجعة عضويتها في الاتحاد، الذي عين شركة فوكس ويليامز للمحاماة للتحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي التي أدت في البداية إلى تنحي مديره العام توني دانكر عن منصبه الشهر الماضي،وفقا لبلومبرج.

وكانت صحيفة الجارديان قد نشرت يوم الاثنين، تفاصيل مزاعم منفصلة بالتحرش الجنسي من أكثر من عشرة نساء عملن في اتحاد الصناعات البريطاني.

وقال التقرير إن امرأة ادعت أنها تعرضت للاغتصاب في حفل للموظفين على متن قارب في لندن.