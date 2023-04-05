كيا تستهدف بيع مليون سيارة كهربائية في عام 2026

أعلنت كيا كورب، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تستهدف بيع مليون سيارة كهربائية في عام 2026.

وقالت الشركة إنها تعتزم طرح سيارة الدفع الرباعي EV9 الرائدة الكهربائية بالكامل في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري وتعزيز تشكيلة سياراتها الكهربائية تدريجيا بطرح 15 طرازا بحلول عام 2027، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وتعتزم الشركة، التي تصنع سيارات سيدان طراز "كيه 5" وسيارات الدفع الرباعي طراز "سورينتو"، إضافة فئة EV9 GT ذات الأداء العالي إلى تشكيلة السيارات الكهربائية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعتزم كيا تطبيق خدمات الاتصال الخاصة بها على معظم السيارات الجديدة التي سيتم إطلاقها بعد عام 2025 للحفاظ على تحديثها باستمرار من خلال ترقية الميزات والخدمات الرقمية للسيارات دون الحاجة إلى نقلها إلى أحد الوكلاء.

وعلى المدى البعيد، تعتزم كيا استثمار 32 تريليون وون (4ر24 مليار دولار أمريكي) في التنقل المستقبلي في السنوات الخمس المقبلة، وتهدف إلى بيع 6ر1 مليون سيارة كهربائية في عام 2030.

وقالت الشركة إنها تستهدف بيع 3ر4 مليون سيارة في عام 2030، منها 6ر1 مليون سيارة تعمل بالبطاريات، لتحقيق ربح تشغيلي قدره 16 تريليون وون من مبيعات قدرها 160 تريليون وون.

وتستهدف الشركة بيع 2ر3 مليون سيارة في عام 2023، منها مبيعات خارجية تبلغ 6ر2 مليون سيارة.

وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 12% لتصل إلى 767 ألفا و700 سيارة في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، مقارنة بـ685 ألف و738 سيارة في نفس الفترة في عام 2022.