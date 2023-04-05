الدفاع المدني العراقي: إزالة 600 مقذوف من المخلفات الحربية جنوب البلاد

أعلن الدفاع المدني العراقي اليوم الأربعاء، إزالة نحو 600 مقذوف مختلف الأنواع والأحجام ،من المخلفات الحربية في مدينة بادية السماوة بمحافظة "المثنى" جنوب البلاد.



وقال العميد محمد جاسم مدير الدفاع المدني في المثنى ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية ـ إنه تم تنفيذ 30 عملية خلال الآونة الأخيرة لإزاله الألغام في بادية السماوة وتم بنجاح إزالة نحو 600 مقذوف.



من جانبه، أكد صلاح مهدي مدير الهلال الأحمر العراقي في المثنى، أن عمليات التطهير وإزالة الألغام لاتزال بحاجة إلى جهود مضاعفة، وزيادة بالتخصيصات المالية وإشراك منظمات دولية للمساعدة في إزالتها، مضيفا أن حركات الأمطار والسيول جرفت العديد من الألغام إلى مناطق قريبة من المدن السكنية.



على صعيد مختلف ، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، ضرورة الإسراع في تمرير قانون الموازنة.



وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول - في بيان أوردته قناة ( العراقية الإخبارية) اليوم الأربعاء - "أن المندلاوي التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لبحث العديد من الملفات الخاصة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة" مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع بإقرار القوانين وبخاصة تلك المتعلقة بخدمات المواطنين.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، قد أحال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية، موجها بالإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها بجدول الأعمال.