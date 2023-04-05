 النقل تنشر أحدث فيديو لمشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد بميناء دمياط - بوابة الشروق
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النقل تنشر أحدث فيديو لمشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد بميناء دمياط

ميساء فهمي:
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 12:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 12:47 م

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد بميناء دمياط بطول إجمالي 5400 متر، بهدف حماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء، إن الحاجز الغربي الجديد سيساهم في تشكيل أرض بمساحة تصل لـ3 ملايين متر مربع لتنفيذ توسعات بالميناء.

وأضافت أن هذه الإنشاءات تأتي ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كل الموانئ المصرية، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

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