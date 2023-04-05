غلق باب حجز «الإسكان المتميز» بعد بيع 57% من الوحدات

أغلقت وزارة الإسكان باب حجز 1791 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي"، بعد بيع 1030 وحدة، أي نحو 57% من الوحدات المطروحة، حسبما أظهر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، المخصص للحجز.

وحتى الحادية عشر و50 دقيقة مساءً، أي قبل 9 دقائق من غلق باب الحجز، كانت 761 وحدة متاحة للحجز، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني.

وكانت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد طرحت 1791 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز ذي طابع ساحلي"، بمساحات بين 90 و109 أمتار مربعة، في 4 مدن جديدة، هي: (المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - رشيد الجديدة - العلمين الجديدة).

وأتاحت وزارة الإسكان تسجيل البيانات وسداد مبلغ جدية الحجز البالغ 60 ألف جنيه، اعتبارا من يوم 15 يناير حتى 16 فبراير الماضي.

وحددت وزارة الإسكان يومي 3 و4 أبريل لحجز الوحدات أونلاين.