العراق يجدد رفضه اقتحام الإسرائيليين باحة المسجد الأقصى في القدس الشريف

جدد العراق، اليوم الأربعاء، رفضه اقتحام زمر الاحتلال الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى في القدس الشريف الليلة الماضية وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلين.

وذكر بيان للحكومة العراقية صدر اليوم أن "العراق يرفض حكومة وشعباً، ما قامت به زمر الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام لباحة المسجد الأقصى في القدس الشريف، قلب فلسطين المحتلة، الليلة الماضية وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلّين المعتكفين العزّل وهم يؤدون صلواتهم ويحيون ليالي رمضان المبارك".

ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي، إلى ردع هذه الأعمال الشائنة، التي لا تقيم وزناً لدين أو حرمة لمسجد، أو اعتباراً للناس العزّل، وأن يكون للمنظمات الدولية موقف واضح بشأن هذه الانتهاكات السافرة، والانتقامية من الشعب الفلسطيني".

وأكد البيان "أن العدوان لا يُسقط الحقوق، بل يثبتها ويُبرزها، وطالما أكد العراق وقوفه مع الحق الفلسطيني المطلق في دولته الكريمة الحرّة، وعلى حقه المقدس في تقرير المصير".