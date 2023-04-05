روسيا تستأنف توصيل الغاز إلى الصين بعد الانتهاء من صيانة خط الأنابيب

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم"، اليوم الأربعاء، أنها استأنفت توصيل الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا"، وذلك بعد أسبوع من أعمال الإصلاح.

وأكدت الشركة المملوكة للدولة على القناة الخاصة بها على "تليجرام"، أن أعمال الصيانة المقررة لخط أنابيب الغاز، قد تمت.

وكانت "جازبروم" قد أوقفت إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" بسبب أعمال الصيانة في مطلع سبتمبر، ثم رفضت استئناف عمليات التسليم. وقالت "جازبروم" إن السبب وراء ذلك يرجع إلى حدوث تسرب نفطي لا يمكن إصلاحه إلا في كندا.

وكانت شركة "جازبروم" بدأت بالفعل قبل إغلاق "نورد ستريم 1"، في توجيه كميات أقل من الغاز إلى أوروبا، حيث أرجعت السبب وراء ذلك إلى وجود عطل في التوربينات بسبب العقوبات الغربية.

وتشتبه ألمانيا في أن المشكلات الفنية هي بمثابة غطاء لروسيا، من أجل الضغط على أوروبا لتخفيف العقوبات التي تفرضها على خلفية غزو أوكرانيا.