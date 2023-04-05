شركة قطر للطاقة تشارك في مشروع نمو الغاز المتكامل بالعراق

وافقت شركة قطر للطاقة، على تملك حصة تبلغ 25% في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP)، وهو مشروع بقيمة تقدر بمليارات الدولارات؛ يهدف إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي في الجمهورية العراقية.

وقالت شركة قطر للطاقة، في بيان صحفي اليوم، إن التحالف المنفذ للمشروع سوف يضم كل من شركة نفط البصرة (30%)، وشركة توتال إنرجيز (المشغّل - 45%)، وقطر للطاقة (25%)، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات التعاقدية والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة بهذه المناسبة: "يسعدنا أن نكون جزءا من هذا المشروع المهم والحيوي لقطاع الطاقة في الجمهورية العراقية الشقيقة، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في توتال إنرجيز وشركة نفط البصرة من أجل إنجاح هذا المشروع".

ومشروع نمو الغاز المتكامل، الذي الموقع عليه في سبتمبر 2021، هو مشروع استراتيجي يتضمن استثمارات بحوالي 10 مليارات دولار لتصميم وإنشاء مرافق لاستعادة كميات كبيرة من الغاز الذي كان يُحرق سابقا في منطقة البصرة وتزويده إلى محطات توليد الطاقة، وبناء منظومة متكاملة لمعالجة، وتوزيع مياه البحر لحقنها في المكامن النفطية للحفاظ على الضغط في تلك المكامن.