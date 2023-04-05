بعد وفاة النبي محمد -صل الله عليه وسلم- وإكماله لرسالته، وأدائه الأمانة التي وُكل بها لأمته، بدأ التاريخ الإسلامي حقبة جديدة بمفردات وأبعاد متعددة، فرضها الجانب السياسي على المشهد في المجتمع الإسلامي، وبفعل الاختلاط بثقافات وأفكار مجتمعات مختلفة، مع مد الفتوحات واتساع رقعة الدولة، وتشكل من بعدها عصر الخلافة بعدما مضى عهد النبوة.

وعلى مدار ما يزيد عن ألف عام، حكم الدولة الإسلامية العشرات من الخلفاء والحكام، بتتابع الدول الأموية والعباسية والمملوكية نهاية بالعثمانية، واختلفت مشارب ومآرب كل من تلك الدول وحكامها، ومن المراجع التاريخية وكتابات المفكرين، وتحت عنوان "دار الخلافة"، نتناول ملامح من سيرة الخلفاء، ومواقفهم وفلسفتهم في حلقات مسلسلة على أيام شهر رمضان المبارك.

الحلقة الرابعة عشرة..

نختتم بحلقة اليوم، الحديث عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- مع رواية المشاهد والأيام الأخيرة من حياته، والتي لاقى بها الخليفة الراشد من المعاناة ألوانا كثيرة، حيث حصر ببيته لأيام، قبل أن تناله يد غادرة ويحصل على الشهادة، في موقف من أشد المواقف التي مضت بالتاريخ الإسلامي من فتن، حسبما ذكر الدكتور محمد حسين هيكل، بكتابه "عثمان بن عفان بين الخلافة والملك".

حسن ظن للساعات الأخيرة

لم يكن عثمان، يظن أن من بين المسلمين من يقدم على قتل خليفتهم، ويتضح لنا ذلك من قوله لأصحابه: "ولمَ يقتلوني وقد سمعت رسول الله يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا تمنيت أن لي بديني بدلًا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، ففيم يقتلونني!".

وأضاف هيكل: "الثوار المحاصرون لدار عثمان ما لبثوا أن شرعوا في تنفيذ ما توعدوه به وأخذوا يدبرون قتله، فأشرف عليهم عثمان من داره، وصاح فيهم: يا قوم، لا تقتلونني فإني مسلم، فو الله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلوني لا تصلون جميعًا".

بيني وبينك كتاب الله

ولما أيقن أنه أخفق في حثهم على العدول عن موقفهم، وتوجه إلى ربه بالدعاء عليهم، فقال: "اللهم أحصهم عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تبق منهم أحدًا".

وعن مشهد استشهاده، فتقول رواية أبي سعيد مولى أبي أسيد: "فتح عثمان الباب ووضع المصحف بين يديه، فدخل عليه رجل فقال: بيني وبينك كتاب اللّه، فخرج وتركه، ثم دخل عليه آخر، فقال: بيني وبينك كتاب الله، فأهوى إليه بالسيف، فاتّقاه بيده فقطعها، فقال: أما والله إنها لأول كف خطت المفصل، ودخل عليه رجل يقال له الموت الأسود، فخنقه قبل أن يضرب بالسيف".

دفنه سرا

ولم يسمحوا في بادئ الأمر بدفن جثمان عثمان، فظل 3 أيام دون دفن، وطلب بعض القرشيين من علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن يتوسط الثوار؛ ليسمحوا بمواراة جثمانه التراب، فأذنوا بدفنه.

ولم يشهد جنازته سوى القليل من المقربين، وحاول الدهماء قذف جنازة عثمان بالحجارة، فنهرهم علي بن أبي طالب، وهرع القوم بالجثمان ليواروه متخذين من الظلام ستارًا.

وغدا نلتقي بحلقة جديدة..

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