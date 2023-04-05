رئيس حركة حماس في الخارج: ما يجري في المسجد الأقصى نقلة خطيرة في العدوان

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الأربعاء، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك نقلة خطيرة في العدوان عليه واستباحته، والهمجية ضد إخواننا وأخواتنا المرابطين والمرابطات.

وطالب "مشعل"، في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية، الجميع بالسقف الأعلى من المبادرة، والتحرك والتفاعل والتحشيد والنصرة والعمل الاختصاصي والميداني والشعبي كل في نطاق مجاله ومسئوليته؛ لنصرة المسجد الأقصى.

وشدد على أن معركة الأقصى معركتنا جميعا على المستوى الفردي والجماعي، فأَروا ربكم خير ما عندكم خاصة في هذا الشهر الفضيل، شهر الجهاد والصبر والنصر، والمعارك الحاسمة في تاريخ الأمة.

وكانت مصادر فلسطينية، أفادت بإصابة أكثر من 240 فلسطينيا بالاختناق ورضوض، واعتقال عشرات آخرين في مصادمات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها المصلى القبلي في المسجد الأقصى؛ لإخراج المعتكفين بداخله.