بوتين: سوريا شريك وحليف روسيا الموثوق به في العالم العربي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن سوريا هي شريك وحليف روسيا الموثوق به في العالم العربي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بوتين قوله: إن روسيا ستواصل تقديم الدعم لسوريا في أعقاب الكوارث الطبيعية وستدعم إعادة الإعمار في البلاد.

وأضاف بوتين: "بعد الزلزال المدمر، مباشرة في فبراير، مدّت روسيا يد العون للسوريين، وأرسلت رجال إنقاذ ذوي خبرة وإمدادات إنسانية، سنواصل تقديم الدعم العالمي لأصدقائنا السوريين للقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية، وبالطبع سنساهم في التطبيع الكامل للوضع السياسي الداخلي في الجمهورية العربية السورية".

وذكر الرئيس الروسي، أنه خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لموسكو، تم اتخاذ قرارات مهمة.

وأوضح بوتين، أن العلاقات بين موسكو وبغداد تتطور بشكل مطرد، مضيفا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات بالعراق.

وقال بوتين، خلال تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد، إن "العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي. خلال محادثة هاتفية حديثة مع السلطان آل سعيد، ناقشنا بالتفصيل القضايا الموضوعية للتعاون الروسي العماني المخطط له، تهدف الإدارات والهياكل التجارية الروسية ذات الصلة إلى تكثيف العمل لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.