200 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

أدى 200 ألف مصل فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، متجاوزين إجراءات الاحتلال وقيوده وعراقيله.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه السنة في شهر رمضان قيودا إضافية على الوافدين للمسجد الأقصى، ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان المبارك، رغم تعرضهم لمضايقات واعتقالات من قبل شرطة الاحتلال طالت على الأقل 27 شخصا منهم.

وعززت شرطة الاحتلال قواتها في مدينة القدس المحتلة، ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أعلنت في وقت سابق أن 120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، بينما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.