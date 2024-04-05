فصائل فلسطينية: شكل الحكم في غزة شأن فلسطيني لن يُسمح لأحد العبث به

اعتبرت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، أن شكل الحكم في غزة واليوم التالي للحرب الإسرائيلية على القطاع شأن فلسطيني خالص " لن يُسمح لأحد العبث به".



وقال بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية) إن اللجنة تابعت "بقلق الأنباء التي تواترت عن محاولة قوة مشبوهة العبث" في قطاع غزة.



وأعلنت ما تسمى الجبهة الداخلية المحسوبة على حماس في غزة في بيان هذا الأسبوع، تسلل ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات الفلسطينية العامة في مهمة رسمية عبر شاحنات المساعدات، في "عملية استخباراتية".



وذكر البيان أن "الأجهزة الأمنية في غزة تعاملت مع العناصر، وتم اعتقال 10 منهم وإفشال المخطط الذي جاؤوا من أجله والهادف لإحداث حالة من البلبلة والفوضى".



في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر رسمي فلسطيني بعد ساعات من ذلك قوله، إن تلك الأنباء "لا أساس لها من الصحة".



وتابعت اللجنة أن "أي جهد يُبذل لإغاثة الشعب الفلسطيني يجب أن يكون وفق الأصول والقانون، وبالتنسيق مع الجهات المختصة التي تدير شؤون القطاع، ومن غير المسموح لأحد تجاوز هذه القاعدة".



واعتبرت أن "من يريد أن يهاجم غزة، ويسعى لأن يفرض نفسه كبديل في ظل حالة الاشتباك مع العدو فهو شريك للاحتلال ويأخذ اعتماده منه".



وشدد على أن "اليوم التالي للحرب وشكل الحكم في القطاع خصوصاً وفي مناطق السلطة عموماً هو شأن فلسطيني خالص لن يُسمح لأحد بالعبث به، ومن يجد في نفسه الجدارة الوطنية فليتقدم عبر صندوق الانتخابات".