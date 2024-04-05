يعتزم موظفو الخدمة المدنية في مكتب "الإحصاءات الوطنية" التابع للحكومة البريطانية، الإضراب عن العمل، بسبب مطالبات بعودتهم إلى المكتب، يومين على الأقل أسبوعيا.

وقالت نقابة "الخدمات العامة والتجارية" إن 73% من أعضاء النقابة، صوتوا لصالح الإضراب، بعد أن أمر رؤساء الوكالة الموظفين، بالعودة إلى مكاتبهم بنسبة 40% من أسبوع العمل.

ويمكن أن يترك ما يصل إلى ألف عامل في مكتب "الإحصاءات الوطنية"، وظائفهم، مما قد يؤثر على جمع ودقة البيانات الاقتصادية الهامة حول الوظائف والنمو والتضخم، التي يستخدمها بنك إنجلترا ووزارة الخزانة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وسيأتي الإضراب في وقت حساس، بشكل خاص، نظرا لأن بنك إنجلترا، بصدد أن يقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة، ويعتمد قراره بشكل كبير على البيانات.

ويوظف مكتب الإحصاءات الوطني 5300 شخص في مقره الرئيسي، في نيوبورت، وويلز وكذلك في لندن ومانشستر وإدنبره ودارلينجتون وتيتشفيلد.

وتمثل "نقابة الخدمات العامة والتجارية" أكثر من ألف منهم.

يأتي ذلك فيما توقفت خدمات القطارات في أجزاء كبيرة من إنجلترا بسبب إضراب جديد للسائقين، في نزاع قام منذ فترة طويلة بشأن الأجور.