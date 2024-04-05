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مصدر إسرائيلي: إغلاق 28 سفارة مؤقتا بسبب تهديدات إيران ووكلائها

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 2:42 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 2:42 م
صرح مصدر إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الجمعة، بأنه تم مؤقتا إغلاق 28 سفارة وقنصلية إسرائيلية، على خلفية تهديدات من جانب إيران ووكلائها.

ووفقا للمصدر، جرى إغلاق عدد كبير من السفارات والقنصليات، و"اختلف قرار تنفيذ ذلك من دولة لأخرى، وعلى أساس مستوى الخطورة".

وعلى النقيض من التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه بدلا من إخلاء هذه المقار الدبلوماسية، لم يتم إعادة فتحها، وحدث الأمر بصفة دورية خلال الشهور القليلة الماضية، وكان سببه تحذيرات أمنية. وتم إغلاق عدد من السفارات الإسرائيلية بالفعل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، بينها السفارة الإسرائيلية في الأردن.

كانت إيران توعدت برد على الهجوم الذي استهدف مبنى ملحقا بسفارتها في العاصمة السورية دمشق، واتهمت إسرائيل بتنفيذه.

وأمس الخميس، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعواقب حال قامت إيران بشن هجوم ضد إسرائيل.

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