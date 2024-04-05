بلينكن: سياسة أمريكا تجاه إسرائيل ستتغير فى حال عدم حماية المدنيين في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن دعم واشنطن الشامل لإسرائيل سيتغير إذا لم تبدأ إسرائيل في الإصغاء إلى المطالب الأمريكية بشأن حماية المدنيين في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.



وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن تصريح بلينكن إلى الصحفيين جاء بعد مكالمة الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وذكرت الصحيفة أن تحذير بلينكن قد خلا من التطرق لنقاط محددة، وجاء في الوقت الذي واصلت فيه إدارة بايدن الموافقة على نقل آلاف القنابل إلى إسرائيل على الرغم من دعوات لفرض شروط على المساعدات لإسرائيل في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة من عمال الإغاثة في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية.