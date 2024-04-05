كلوب: هدف ماك أليستر نقطة تحول لليفربول أمام شيفيلد

أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بـ"الهدف المذهل" الذي سجله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، مشيرا إلى أنه ساهم في تغيير حظوظ الفريق الأحمر، للفوز 3-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد.

وفشل ليفربول في الحفاظ على تقدمه بهدف أحرزه مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقة 17 من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب (آنفيلد)، مستغلا خطا من الكرواتي إيفو جريبيتش، حارس مرمى شيفيلد، بعدما أدرك شيفيلد التعادل بهدف عكسي أحرزه كونور برادلي، لاعب الفريق الأحمر، بالخطأ في مرمى فريقه.

ومع تزايد الشكوك بشأن قدرة ليفربول على معاودة التقدم في اللقاء واستعادة قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مجددا، أحرز ماك أليستر، أفضل لاعبي ليفربول في الشهر الماضي، هدفا رائعا، يشبه إلى حد كبير هدف النجم المعتزل ستيفن جيرارد في مرمى أولمبياكوس اليوناني عام 2004، فيما تكفل (البديل) الهولندي كودي جاكبو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

وتحدث كلوب عن ماك أليستر، الذي أصبح أول لاعب خط وسط لليفربول يسجل أو يصنع هدفًا في 6 مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ جيرارد في يناير 2013، حيث قال "كنا بحاجة لهدف ماكا الرائع لتغيير الأمور".

أضاف كلوب في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "الهدف الثالث جاء كما كان ينبغي أن يكون. تقدم آندي روبرتسون بأقصى سرعة، وأرسل عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليقابلها جاكبو ضربة رأس مثيرة".

بدأ ماك أليستر المباراة في مركز لاعب الوسط المدافع، وهو الدور الذي لعبه في معظم النصف الأول من الموسم، في ظل الاستعانة باليابان واتارو إيندو في مركز لاعب الوسط المهاجم في تلك الفترة، لكن اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2022 مع منتخب الأرجنتين تقدم للأمام في الشوط الثاني أمام شيفيلد.

ووجهت أسئلة لكلوب بشأن المركز الأفضل لماك أليستر طوال الموسم الحالي، لكنه اعترف بأنه يكون أفضل عندما يتقدم نحو دفاع المنافسين.

أضاف مدرب ليفربول: "أفهم بنسبة 100 بالمائة أن هذا (السؤال) سيتم طرحه لكنه لعب مباراة جيدة بالفعل، فهو ليس في المكان الخطأ داخل الملعب".

أوضح كلوب "يمكنك الاستعانة بلاعب يجيد اللعب في مركز 6 للقيام بهذا الدور الهجومي لكن كل التحركات لم تكن كما ينبغي".

وتابع "أنتم تتحدثون هل هو أفضل كلاعب في مركز 8 أو 6. إن دوره الدفاعي كان جيدا حقا ولكن الناس كانوا يشككون في إمكانية الاعتماد على هذا النوع من لاعبي الوسط المدافعين لتولي أدوار هجومية".

أشار كلوب "أرى أنه من الأفضل أن أدفع به في المركز 8 لكننا لا نلعب في أرض الأحلام، كانت لدينا مشكلة في هذا المركز وقد نجحنا في هذا الأمر في النهاية".

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة، ليستعيد قمة ترتيب الدوري الإنجليزي مجددا، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما يتفوق بفارق 3 نقاط على مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.