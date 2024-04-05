 شولتس مهنئا السيسي: مصر وألمانيا ستواصلان العمل معا بروح الشراكة - بوابة الشروق
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شولتس مهنئا السيسي: مصر وألمانيا ستواصلان العمل معا بروح الشراكة

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 10:23 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 10:28 م
هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه رئاسة مصر لفترة ثالثة.

ونشر المكتب الصحفي الاتحادي في برلين مساء اليوم الجمعة، خطابا بعث به شولتس إلى السيسي قال فيه إن ألمانيا ومصر ستواصلان العمل معا بنجاح وبروح الشراكة في المستقبل.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من أداء السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان، وبعد مضي نحو ثلاثة شهور على انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر الماضي.

وأعرب شولتس في الخطاب عن تمنياته للسيسي (69 عاما) بالقوة والنجاح خلال فترة رئاسته الثالثة.

ونشر المكتب الصحفي الاتحادي مساء اليوم أيضا خطاب تهنئة بعث به شولتس إلى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى الذي تم تعيينه في منتصف مارس الماضي.

وتطرق شولتس في هذا الخطاب إلى هجوم السابع من أكتوبر وتعهد فيه باستمرار حكومته في تقديم المساعدات الإنسانية وبأنها ستواصل العمل من أجل حل الدولتين وإحلال السلام الدائم في المنطقة.

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