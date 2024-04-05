افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 5 ملايين جنيه في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح مسجدين جديدين بمركزي دمنهور والمحمودية بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه وهم مسجد الحمدية الغربي قرية الحمدية دمنهور على مساحة 220 مترا بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، مسجد كوم النصر الكبير- المحمودية على مساحة 504 أمتار بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان "صدقة الفطر وحق الله في المال" أن الإنفاق في وجوه الخير من أجّل العبادات وأفضل القربات.

ومن أعظم صور الإنفاق في هذه الأيام المباركة صدقة الفطر التي شُرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل إنسان يملك قوته وقوا عياله، ليخرجها عن كل من تلزمه نفقته من أفراد الأسرة حتى الأطفال، وكذلك إخراج زكاة المال في هذا الشهر الفضيل، حيث تضاعف في ثواب الأعمال الصالحة.

وكل من زكاة المال وصدقة الفطر من حق الله تعالى، فالمال ملك لله ( عز وجل) استخلف فيه عباده، وأمرهم أن ينفقوه في ما يرضيه سبحانه.