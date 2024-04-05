ألمانيا: اتهام مراهق بقتل مشرد طعنا في ميناء مدينة دورتموند

أعلنت الشرطة والادعاء في مدينة دورتموند، اليوم الجمعة، أنه يُعْتَقَد أن مراهقا - 13 عاما، قتل مشردا في ميناء المدينة التي تقع غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة والادعاء أن هناك مقطع فيديو تم تصويره بهاتف خلوي يوضح كيفية قيام المراهق بطعن الرجل بسكين مساء أمس الخميس. وتابعت الشرطة والادعاء أن تشريح الجثة أظهر أن المجني عليه - 31 عاما لقي حتفه جراء تلقيه عدة طعنات بالسكين.

وقالت الشرطة والادعاء إن الأمر المؤكد هو أنه " تلقى الطعنات القاتلة من أحد الأطفال غير المسؤولين قانونيا عن أفعالهم".

وأوضحت الجهتان أن الواقعة سبقها تراشق لفظي بين المجني عليه والمراهق، ونوهتا إلى أن هناك أقوالا متطابقة من جانب ثلاثة قُصَّر آخرين تم اعتقالهم بشكل مؤقت.

وكانت الشرطة ألقت القبض مؤقتا على أربعة مشتبه بهم قاصرين مساء أمس، وهم المراهق البالغ من العمر 13 عاما، ومراهق آخر في نفس العمر، وشابان عمرهما 14 و15 عاما.