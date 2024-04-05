روسيا تحذر أوكرانيا والغرب من مهاجمة محطة زابوريجيا النووية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن موسكو تحذر السلطات الأوكرانية والدول الغربية من أي محاولات لمهاجمة أو زعزعة استقرار الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نحن نحذر كييف ورعاتها الغربيين من أي محاولات لمهاجمة أو زعزعة استقرار الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت: "نحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيادتها على استخدام الخبراء الموجودين في المحطة بشكل فعال لتسجيل جميع حالات الهجوم من الجانب الأوكراني علنًا، والإعلان بوضوح عن مصدر التهديد الحقيقي للتشغيل الآمن لهذه المنشأة".

وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مشاكل في إمدادات الطاقة للمحطة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "المصدر الوحيد للتهديدات التي يتعرض لها أمن محطة الطاقة النووية لا يزال نظام كييف، الذي لا يتخلى عن محاولات ارتكاب استفزازات ضد المحطة".

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للمحطة بأن طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت محطة زابوريجيا للطاقة النووية في منطقة الشحن ومحطة النيتروجين والأكسجين، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية الحيوية أو تعطل في تشغيل الأنظمة.