ماك أليستر: مساعدة ليفربول على الفوز أهم من تسجيل الأهداف

أبدى الأرجنتيني ألكيسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول، سعادته بنجاحه في مساعدة فريقه في الفوز على شيفيلد يونايتد 3 /1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أليستر الهدف الثاني لليفربول في المباراة في الدقيقة 76، ليحقق فريقه فوزا أعاده لصدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

ونقل موقع ليفربول الرسمي على شبكةالإنترنت، تصريحات أليستر لقناة "تي إن تي" عقب المباراة، حيث سئل عن إذا كان أداؤه أمام شيفيلد يونايتد هو الأفضل له في الموسم الحالي بعدما سبق له وأن قدم أداء رائعا أمام فولهام في مباراة سابقة ، فأجاب أليستر: "لا أعرف، لقد تناقشنا في ذلك، كانت مباراتان رائعتين".

وقال: "الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباراة وهذا مهم للغاية، أمام فولهام قالوا لي أنني كنت محظوظا، لذلك كان علي أن اثبت خطأ تلك المقولة".

وتحدث ماك أليستر عن تأثير زميله الهولندي كودي جاكبو الذي سجل هدفا بعد نزوله بديلا: "أنا سعيد للغاية من أجله، لقد قام بعمل جيد للغاية".

وأضاف: "اليوم سجل هدفا وأنا ممتن لذلك لأنه واحد من اللاعبين الذين يعملون بجد ويتحلى دائما بالإيجابية وهو قائد جيد للمجموعة، لذلك أنا سعيد من أجله وبالطبع من أجل الفريق".