بروكسل تسمح لألمانيا بدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر بـ350 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها قررت السماح لألمانيا بدعم إنتاج الهيدروجين الصديق البيئة بمساعدات حكومية تبلغ 350 مليون يورو.

وأضافت المفوضية إلى أن هذا سيُسهم في تقليل واردات الطاقة من روسيا بشكل أكبر وتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي للمناخ.

وبشكل محدد، سيتم بموجب اللائحة التي تم اعتمادها دعم بناء قدرة تحليل كهربائي تصل إلى 90 ميجاواط. ويمكن تقديم المنح على مدى فترة تصل إلى عشر سنوات.

وقالت المفوضية إن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في زيادة قدرة التحليل الكهربائي في ألمانيا إلى ما لا يقل عن 10 جيجاواط بحلول عام 2030.

يذكر أن موقع مجمع شل للطاقة والكيماويات بالقرب من كولونيا، على سبيل المثال، به مصنع للتحليل الكهربائي للهيدروجين "بي إي إم" لإنتاج الهيدروجين "الأخضر" بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ميجاواط. ويمكن لهذا المصنع إنتاج ما يصل إلى 1300 طن من الهيدروجين سنويا. ويقدر إجمالي الطلب على الهيدروجين في ألمانيا حاليا بنحو 65ر1 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن من المنتظر أن يلعب الهيدروجين الذي يتم إنتاجه بطريقة محايدة مناخيا، دورا محوريا في التحول الصديق للمناخ في قطاع الأعمال بألمانيا حيث ينتظر منه كمصدر للطاقة أن ينتج الكهرباء في محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز في حال عدم سطوع الشمس وهبوب الرياح.

ومن المنتظر في قطاع الصناعة على سبيل المثال أن يحل الهيدروجين الأخضر محل الكربون في إنتاج الصلب وبالتالي يمكن تجنب انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ.

وتخضع المساعدات الحكومية لقواعد صارمة في الاتحاد الأوروبي لتجنب التأثير على المنافسة.