ولي العهد السعودي يؤكد للعاهل الأردني وقوف بلاده إلى جانب الأردن

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي بادر به، اليوم الخميس، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف المملكة مع الأردن الذي يشهد تظاهرات منذ أكثر من 12 يوما.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد عبر خلال الاتصال، عن دعم المملكة فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره".

وأعرب ملك الأردن عن التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن.

من جانبها، أكدت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء الاتصال مشيرة إلى أن الاتصال تناول "العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة".

وأضافت "بترا" أن العاهل الأردني جدد التأكيد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ويشهد الأردن منذ حوالي 12 يوما على التوالي دعوات لـ "حصار السفارة الإسرائيلية في عمّان"بحسب المتظاهرين، حيث شهدت الأيام الماضية مشاركة آلاف الأردنيين من رجال وشباب ونساء وحتى عائلات معهم أطفال.