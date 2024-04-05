يلين تنتقد الصين بسبب ممارسات اقتصادية غير عادلة حيال الشركات الأمريكية والأجنبية

وجهت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، انتقادات للحكومة الصينية بسبب التعامل بشكل "غير عادل" مع الشركات الأمريكية والأجنبية، ودعت بكين إلى العودة للإصلاحات المؤيدة للسوق التي كانت تنتهجها في الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها في مدينة جوانجتشو بجنوب الصين، اليوم الجمعة، إن بكين انتهجت "ممارسات اقتصادية غير عادلة، بما في ذلك فرض حواجز أمام دخول الشركات الأجنبية، واتخذت إجراءات قسرية ضد شركات أمريكية"، مضيفة: "اعتزم إثارة هذه القضايا خلال اجتماعات هذا الاسبوع".

كانت يلين بدأت أمس الخميس زيارة للصين تستمر عدة أيام.

ووصلت يلين إلى مدينة جوانجتشو الصناعية عصر أمس ، بحسب التلفزيون الرسمي. وقالت إنها ترغب في لقاء ممثلين عن الشركات الأمريكية والحكومة الصينية.

وغردت عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، قبل وصولها "سوف أركز خلال الوقت الذي سأمضيه في الصين على تعزيز علاقة اقتصادية صحية توفر مجالا متكافئا لكل من العمال والشركات الأمريكيين".

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي تشيانج يوم الأحد في بكين. يشار إلى أن وزارة يلين مسؤولة عن السياسة المالية والاقتصادية.

وأشارت يلين خلال فعالية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية في الصين إلى دراسة مسحية اصدرتها الغرفة مؤخرا وجاء فيها أن ثلث الشركات الأمريكية العاملة في الصين أبلغت عن معاملة غير عادلة مقارنة بمنافسيها المحليين.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: "أعتقد بشدة أن هذه الإجراءات لا تضر الشركات الأمريكية وحدها، وأن إنهاء هذه الممارسات غير العادلة سوف يصب في صالح الصين من خلال تحسين مناخ الاعمال هنا"، وأضافت أن كثير من الشركات الأمريكية تشعر بالقلق بشأن "تداعيات تحرك الصين بعيدا عن نهج السوق".