 عبدالمنعم سعيد: ملف الأسعار أولوية لدى المواطن.. والفترة المقبلة تتطلب نظرة مختلفة - بوابة الشروق
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عبدالمنعم سعيد: ملف الأسعار أولوية لدى المواطن.. والفترة المقبلة تتطلب نظرة مختلفة

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 11:28 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 11:28 م

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن الأولوية للمواطن في هذه المرحلة تتمثل في ملف الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن هذا الملف على مستوى العالم لا ينتهي بضغطة زر.

وأشار إلى ارتباط هذا الملف بالإنتاجية وبالتالي مدى توفر السلع، بالإضافة إلى عنصر التنافسية، موضحا أن كلا العاملين يدفعان نحو زيادة الطاقة الاقتصادية الكلية.

ونوه بأنّ السنوات الماضية شهدت إنجاز بعض الملفات المهمة مثل البنية الأساسية وتغيير جغرافيا مصر بشكل كبير.

وأوضح أنّ الهدف المرجو في الفترة المقبلة هو تحقيق انطلاقة كبيرة تبني على ما فات، وتصل بالدولة في عام 2030 وقد حققت الدولة أهداف رؤية 2030.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب نظرة مختلفة عما كان عليه في السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن الدولة في السنوات الماضية كانت تركز على عملية البناء، لكن الحالية تستوجب تشغيل ما تم إنجازه من بناء، مشيرا إلى أنه يعنون الفترة المقبلة بـ«تشغيل التغيير».

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